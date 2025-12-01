ديوان المحاسبة يعزز دوره في تطوير المعايير الرقابية الإقليمية

شارك وفد ديوان المحاسبة، برئاسة رئيس الديوان خالد شكشك، اليوم الاثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع المجلس التنفيذي التاسع والستين للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن برنامج أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للمنظمة.

وخلال الجلسة الختامية، تم عرض وتلاوة القرارات والتوصيات النهائية للمجلس التنفيذي، والتي شملت اعتماد تقارير أنشطة المنظمة، ومتابعة تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية، بما يضمن تطوير الأداء الرقابي على المستوى الإقليمي.

ويُفتتح غدًا اجتماع الجمعية العامة الخامسة عشرة للأرابوساي، الذي يستمر يومين بمشاركة وفود الأجهزة العليا للرقابة المالية من الدول الأعضاء، لمناقشة أبرز الموضوعات المطروحة، واستعراض تقارير اللجان، ومراجعة خطط العمل المستقبلية.

ومن المقرر أن يُعقد يوم الخميس اجتماع المجلس التنفيذي السبعين بتشكيلته الجديدة، عقب انتهاء فترة عضوية عدد من الأجهزة الرقابية وتولي أجهزة أخرى مهام العضوية للفترة القادمة، مما يمثّل بداية مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء.

وأكد ديوان المحاسبة أن مشاركته في هذه الاجتماعات تمثّل فرصة مهمة للاطلاع على القرارات والتوجهات المستقبلية للعمل الرقابي العربي، وتعزيز دور الديوان في صياغة السياسات المهنية والمساهمة في تطوير المعايير الرقابية على المستوى الإقليمي.

وتمثل اجتماعات الأرابوساي منصة استراتيجية لتنسيق جهود الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية، ومتابعة تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة.

كما تتيح المشاركة تبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية، ومراجعة التجارب الناجحة، بما يعزز قدرة ديوان المحاسبة الليبي على تحسين أداء المراجعة المالية وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.

وتأسست الأرابوساي بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية، وتطوير المعايير الرقابية وتوحيد السياسات المهنية، وساهمت اجتماعاتها الدورية على مدار عقود في رفع مستوى الرقابة المالية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتحسين فعالية الأداء الحكومي المالي في المنطقة.