ديوان المحاسبة يُعزّز الرقابة على «المصرف الليبي الخارجي»

أعلن ديوان المحاسبة أن رئيس الديوان خالد شكشك عقد، صباح اليوم، اجتماعًا مع مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، في إطار متابعة الأداء المالي والإداري وتعزيز كفاءة العمل، بحسب بيان رسمي صادر عن الديوان.

وشهد الاجتماع حضور رئيس لجنة إدارة المصرف محمد الضراط، والمدير العام محمد العماري، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين، حيث جرى بحث دور المصرف في إدارة الاستثمارات الليبية بالخارج.

وتناول اللقاء استعراض أبرز الملفات المرتبطة بنشاط المصرف، مع مناقشة التحديات التي تواجهه في إدارة أصوله واستثماراته، إضافة إلى تقييم سير العمل والإجراءات المعتمدة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي.

كما خُصّص جانب من الاجتماع لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة، وبحث سبل تطوير آليات التقييم والمتابعة، والعمل على تفعيل مبادئ الحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات وتعزيز فاعلية نتائج نشاط المصرف.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين ديوان المحاسبة والمصرف الليبي الخارجي، بما يعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية.