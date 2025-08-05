ديوان المحاسبة يبحث خطط العمل وسُبل استكمال المشاريع المتوقفة

عقد ديوان المحاسبة اجتماعه الدوري الخامس برئاسة خالد شكشك، رئيس الديوان، وبحضور مديري الإدارات العامة والمكاتب، لمتابعة سير العمل الرقابي واستعراض مستجدات خطط العمل.

وتناول الاجتماع نسبة جاهزية التقرير السنوي لعام 2024، الذي يعد من أبرز مخرجات الديوان في تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، إلى جانب مناقشة الخطة التشغيلية المؤسسية للعامين 2025-2026، مع التركيز على ربطها بالأهداف الاستراتيجية وتعزيز كفاءتها التنفيذية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الديوان على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية، لضمان إنجاز المهام الرقابية بكفاءة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ديوان المحاسبة يبحث مع البرنامج الوطني للإسكان سُبل استكمال المشاريع المتوقفة وتعزيز التنسيق المؤسسي

في إطار متابعة مشاريع الإسكان العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، برئاسة عبدالرزاق البيباص، اجتماعًا مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، فيصل بن دردف، لمناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه استكمال المشاريع السكنية المتوقفة في مختلف المدن والمناطق.

وتناول الاجتماع أبرز العوائق التي تعرقل تقدم المشاريع، ومنها ضعف التمويل، وتعثر أداء بعض الشركات المنفذة، بالإضافة إلى غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.

كما استعرض مسؤولو البرنامج خططًا مقترحة لإعادة تفعيل هذه المشاريع، من خلال إعادة جدولة الأولويات، وتعزيز الشفافية في التعاقدات، وضمان متابعة دقيقة لعمليات التنفيذ.

وأكد ممثلو ديوان المحاسبة على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بملف الإسكان العام، بما فيها وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف استكمال المشاريع ضمن الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.

واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل عبر اجتماعات لاحقة تضم مختلف الأطراف ذات الصلة، لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان وفق الخطط الوطنية المعتمدة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي لديوان المحاسبة، وحرصه على ضمان تحقيق الأثر التنموي المرجو من مشاريع الإسكان، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.