ديوان المحاسبة يعلن خطته التشغيلية لعام 2026

استعرض ديوان المحاسبة الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء الخاصة بموظفي مكتب تقنية المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التطوير المؤسسي والارتقاء بالكفاءة التقنية.

وجاء العرض بمقر الإدارة العامة بحضور رئيس ديوان المحاسبة الليبي، وأعضاء لجنة بناء القدرات، حيث تضمن استعراض الخطة التشغيلية لمكتب تقنية المعلومات لعام 2025 وما تم إنجازه منها، إضافة إلى تقديم الخطة التشغيلية لعام 2026 والمستهدفات المزمع تحقيقها خلال المرحلة القادمة.

وشمل العرض تقديم مؤشرات الأداء (KPIs) للموظفين، في خطوة تمثل اعتماد منهجية حديثة لتقييم الأداء، بما يعزز الكفاءة ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل المؤسسي.

كما تناول اللقاء مناقشة زيارة الخبراء المتخصصين في تقنية المعلومات من محكمة الحسابات التركية، والذين سيقومون بتقييم البنية التحتية التقنية والنظم المعمول بها في ديوان المحاسبة الليبي، ضمن تفعيل اتفاقية التعاون الفني بين الجانبين.