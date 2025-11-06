ديوان المحاسبة يعلن عن إجراءات جديدة من الإدارة العامة للموارد البشرية

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المحاسبة عن إمكانية الاطلاع على نتائج المتقدمين لبرنامج لبِنة عبر الرابط التالي:

رابط النتائج:

https://portal.audit.gov.ly/labana9

كما تفيد الإدارة بأن امتحان المفاضلة سيُعقد يوم السبت الموافق 15 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك بمقر المعهد الوطني للإدارة في منطقة الفرناج.

ونحيط علم المتقدمين من خريجي سنة 2024-2025، بأنه قد تم تأجيل تنفيذ دورة البرنامج الخاصة بهم، نظرًا لتأخر ترصيد النتائج النهائية ببعض الجامعات. وسيتم الإعلان عن موعد التنفيذ لاحقًا.