ديوان المحاسبة يكشف قفزة في أصول ليبيا لدى المركزي إلى 677 مليار دينار

كشف ديوان المحاسبة عن تسجيل نمو لافت في أصول ليبيا لدى مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الاحتياطات من العملات الأجنبية والذهب.

أوضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024 أن مجموع الأصول الليبية لدى مصرف ليبيا المركزي بلغ 677 مليار دينار، مسجلًا زيادة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في إجمالي الأصول تركزت في العملات الأجنبية والذهب، بما يعكس تحسن مستويات الاحتياطي الخارجي، إلى جانب نمو ملحوظ في الأصول المقومة بالعملة المحلية.

وبيّن أن الأصول بالعملة المحلية سجلت زيادة بنسبة 36 بالمئة مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع الكتلة المالية المحلية وتحسن مؤشرات الميزانية العمومية للمصرف المركزي.

وأكد التقرير أن احتياطات مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2024 تجاوزت 409 مليارات دينار، بما يعادل نحو 83 مليار دولار أمريكي، ما يعزز موقع البلاد من حيث حجم الاحتياطات النقدية مقارنة بالسنوات السابقة.

يعكس ارتفاع أصول مصرف ليبيا المركزي خلال 2024 تحسن تدفقات الإيرادات النفطية واستقرار مستويات الصادرات، إلى جانب سياسات إدارة الاحتياطي والذهب، في وقت تراقب فيه المؤسسات الرقابية تطورات الميزانية العمومية للمصرف ودورها في دعم الاستقرار النقدي وتمويل الالتزامات العامة، وسط تحديات اقتصادية ومالية مستمرة.