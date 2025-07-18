ديوان المحاسبة يناقش أداء «جهاز تطوير المراكز الإدارية»

عقد مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ومدير إدارة الرقابة على قطاع المرافق والبنية التحتية بديوان المحاسبة، اجتماعًا مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ونائبه، بحضور فريق فحص ومراجعة حسابات الجهاز للسنة المالية 2025م.

وتناول الاجتماع مناقشة الملاحظات التي سجّلها ديوان المحاسبة حول أداء الجهاز خلال العام 2024م، وذلك استنادًا إلى نتائج أعمال الفحص والمراجعة. كما تم بحث آلية معالجة هذه الملاحظات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بما يتماشى مع التشريعات النافذة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمراسلات الديوان ذات الصلة.

وشهد اللقاء استعراض خطة عمل لجنة الفحص للعام الجاري، إضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تواجه تنفيذ المهام الرقابية، وسبل تهيئة بيئة عمل مناسبة لضمان فعالية وكفاءة الأداء الرقابي.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإجراء تحليل مفصّل لحساب الأمانات والودائع، تمهيدًا لعقد اجتماع مخصص لمتابعة هذا الملف.