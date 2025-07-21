ديوان المحاسبة يناقش أداء هيئة الاتصالات ويؤكد على تصحيح المسار المالي

عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، اجتماعًا بمقر الديوان جمع مسؤولين من إدارة الرقابة على قطاع المرافق والبنية التحتية، والعضو القانوني بلجنة الفحص، مع مديري الإدارات المختصة بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وناقش الاجتماع أبرز الملاحظات التي خلص إليها ديوان المحاسبة بشأن أداء الهيئة خلال فحص ومراجعة حساباتها للسنة المالية 2023، وتركزت المناقشات حول ملفات الإيرادات وسبل تحسين جبايتها وتحصيلها، إضافة إلى بحث الصكوك المعلقة وآليات تسويتها بما يتماشى مع القوانين والتشريعات النافذة.

وأكد المجتمعون على أهمية الاستجابة لمراسلات الديوان السابقة ذات الصلة، وضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء داخل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.