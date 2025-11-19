ديوان المحاسبة يناقش أوضاع شركة «لايكو» وخطط تطوير استثماراتها في أفريقيا

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، اجتماعاً مع المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، إبراهيم الرايس، وذلك بمقر الديوان في منطقة الظهرة بطرابلس، بحضور مساعد المدير العام للشركة حسن الفرجاني، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف ناصر بالنور، ومدير إدارة الرقابة على الاستثمارات خليل عاشور.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركة، لاسيما المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الليبية القائمة في عدد من الدول الأفريقية، والصعوبات المتعلقة بتشغيلها واستدامتها، وما لذلك من انعكاسات على الأداء العام للشركة ومردودها الاستثماري.

كما تمت مناقشة السبل الممكنة لمعالجة هذه الإشكاليات، من خلال تعزيز آليات المتابعة والتقييم، وتفعيل مبادئ الحوكمة داخل الشركات التابعة، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة العوائد المتوقعة من الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الدور الرقابي والتصحيحي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، وحرصه المستمر على متابعة أداء الشركات العامة والكيانات الاستثمارية، بما يسهم في ضمان حسن إدارة الموارد وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية.