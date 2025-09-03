ديوان المحاسبة يناقش الترتيبات النهائية لعودة «أطفال التوحّد» من الأردن

عقد مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، عبدالرزاق البيباص، اجتماعًا اليوم الأربعاء مع عضو مجلس الإدارة والمفوض عن الأكاديمية الأردنية للتوحّد، عبداللطيف الدلاهمة، لمناقشة الترتيبات النهائية لعودة (43) طفلًا من مرضى التوحد يتلقون العلاج حاليًا في الأردن، وذلك في إطار خطة توطين علاجهم وتأهيلهم داخل ليبيا، عبر المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد بطرابلس.

وتناول اللقاء سبل تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المركز الوطني والأكاديمية الأردنية، والمتعلقة بالتدريب والتشغيل والإشراف الفني على المركز، مع التركيز على معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ بنود الاتفاقية في وقت سابق.

واستعرض المركز خلال الاجتماع مدى جاهزيته لاستقبال الأطفال وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية المناسبة، بما يشمل العلاج الدوائي والبرامج والخطط التدريبية الفردية لكل طفل.

وأكد عبدالرزاق البيباص على أهمية أن يكون المركز الوطني لبنة أساسية في مشروع توطين علاج مرضى التوحّد داخل ليبيا، مشددًا على ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب الأردني بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وحضر الاجتماع كل من مستشار الأكاديمية الأردنية أسامة العنزي، والمديرة العامة للمركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد نادية الطرشاني، ومندوبين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مسؤولين من ديوان المحاسبة المعنيين بمتابعة الملف.