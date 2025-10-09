ديوان المحاسبة يناقش خطة معالجة «الأوضاع العمرانية»

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد أحمد شكشك، اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، أحمد المختار التومي، لمناقشة نتائج متابعة الديوان لمشروع الخطة القصيرة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية في ليبيا، وذلك في حضور الإدارات الفنية المختصة من كلا الجانبين.

وتمحور الاجتماع حول الملاحظات الفنية والمالية التي تم إبداؤها من قبل ديوان المحاسبة بشأن الإجراءات المتخذة من الهيئة لتنفيذ المشروع.

وأبرز الموضوعات التي تم مناقشتها شملت كراسة العطاءات، والأسعار الاسترشادية المعتمدة من رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تقييم المعايير التخطيطية الخاصة بالمشروع.

كما تطرق الاجتماع إلى نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها الديوان لتقييم الشركات المستهدفة بالتعاقد لإنجاز المشروع.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة معالجة الملاحظات المقدمة من ديوان المحاسبة والرد عليها بشكل دقيق لضمان توافق الإجراءات مع الضوابط الفنية والرقابية، بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع.