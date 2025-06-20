ديوان المحاسبة يناقش خطته الرقابية لعام 2025 ويستعرض تحديثات الأداء المؤسسي

عُقد اجتماع دوري موسع بديوان المحاسبة، ترأسه خالد شكشك، بمشاركة مديري الإدارات والمكاتب، لمتابعة سير العمل وبحث ملفات تنظيمية وخطط تطويرية على مستوى الديوان.

وتناول الاجتماع الخطة الرقابية الاستثنائية لعام 2025، التي تستهدف تعزيز استجابة الديوان للتحديات الطارئة، والتركيز على الملفات ذات الأولوية والقطاعات عالية المخاطر. وشدد الحضور على أهمية التزام لجان الفحص والمراجعة بالجدول الزمني لكل مهمة، والعمل وفق الأدلة المعتمدة، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أثر رقابي فعّال.

كما تم استعراض خطة مكتب ضمان الجودة للمرحلة المقبلة، ومشروع تحديث عدد من اللوائح الداخلية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الأدلة الرقابية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الإدارات لتنفيذ الخطة التشغيلية بكفاءة، والدعوة إلى تعزيز روح الفريق، وترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية في أعمال الديوان الرقابية.