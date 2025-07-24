ديوان المحاسبة يناقش مشروع «الكابل البحري الجديد»

عقد مكتب الرقابة على العقود بديوان المحاسبة اجتماعاً مع مسؤولي شركة الاتصالات الدولية الليبية، خُصص لمناقشة ردود الشركة على الملاحظات المسجلة بشأن مشروع إضافة كابل بحري جديد يربط شبكة الاتصالات الدولية الليبية، والمقرر تنفيذه بالتعاون مع شركة “ميدوسا” عبر نقطة إنزال في مدينة مصراتة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع، إلى جانب التوضيحات المقدمة من الشركة بشأن الملاحظات التي وردت في دراسة الديوان.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة استيفاء كافة النواقص الفنية والإدارية، وتقديم ردود مفصلة وشاملة على الملاحظات المسجلة، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المشروع الحيوي.