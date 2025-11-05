ديوان المحاسبة يناقش مع السفير البريطاني دعم جهود مكافحة الفساد

التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا، مارتن رينولدز، في زيارة تعارف هي الأولى له إلى الديوان منذ توليه مهامه.

وناقش اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الديوان والمؤسسات البريطانية المختصة بالرقابة المالية، بالإضافة إلى بحث مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في دعم جهود الديوان نحو التطوير المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في العمل الرقابي.

كما تطرّق الجانبان إلى الجهود المبذولة في استراتيجية مكافحة الفساد، والدور المحوري الذي يلعبه ديوان المحاسبة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.

وأعرب السفير البريطاني عن دعم بلاده لجهود الديوان في هذا المجال، واستعدادها لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات ذات الصلة.