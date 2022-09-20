ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2021م

نشر ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2021م، متضمنا الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة أداء القطاعات المختلفة.

وأفاد تقرير بأن الحساب الختامي للدولة الليبية لم يقفل منذ عام 2007م وأن حكومة الوحدة الوطنية لم تحدث فيه أي تغيير.

وبحسب التقرير، فقد تجاوزت إيرادات 2021م، 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار بفائض 19.7 مليار، في حين بلغت إيرادات الدولة النفطية خلال عام 2021 22.9 مليار دولار والطلب على النقد الأجنبي فاق إيرادات الدولة النفطية.

وإما فيما يتعلق بالعجز، فقد بلغ في 2021م، 1.6 مليار دولار بسبب التحويلات الخارجية من قبل مصرف ليبيا المركزي البالغ قيمتها أكثر من 24 مليار دينار.

ونوه التقرير إلى أن الإيرادات المحققة في 2021 لم تكن نتيجة نمو في الدخل إنما بسبب تخفيض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

التقرير السنوي لديوان المحاسبة التقرير السنوي لديوان المحاسبة تم النشر بواسطة ‏ديوان المحاسبة الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

وفيما يلي النسخة الكاملة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لعام 2021م.