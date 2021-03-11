ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2019

نشر ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الخميس، تقريره السنوي لعام 2019.

وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الدولة عام 2019، 60 مليار دينار والمصروفات 46.4 مليار دينار، وتحقق فائضٌ بقيمة 13.5 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن الديوان لاحظ تحسناً في الوضع المالي خلال عامي 2018 و2019 وتحقق فائض مالي بعد تدهور امتد بين عامي 2013 و2017.

وتضمن التقرير بيانات الموارد والإنفاق خلال عام 2019، وسياسات التوظيف والمرتبات، وسياسات مكافحة الفساد، إلى جانب بيانات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.

للاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3bE2m3H