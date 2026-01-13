«ديوان المحاسبة» يواصل دوره الرقابي لضمان إنجاز المشروعات

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد إسماعيل، بحضور اللجنة الدائمة لمتابعة مشروع الطريق الدائري الثالث والإدارات المعنية بالديوان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في مشروع الطريق الدائري الثالث، ومناقشة الملاحظات الفنية والإدارية المتعلقة بتنفيذه، إلى جانب بحث مشاريع مرتبطة، منها مشروعات جسور المشاة ومحطات معالجة الصرف الصحي والبنية التحتية للمدن.

وأكد الاجتماع على دور المكتب الاستشاري في الإشراف والمتابعة، مع التأكيد على تفعيل دوره لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، بما يسهم في حسن إدارة المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود ديوان المحاسبة لمتابعة مشروعات البنية التحتية الكبرى، وتعزيز مبادئ الرقابة على المال العام وضمان حسن إدارة الموارد الوطنية.