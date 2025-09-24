ديوان المحاسبة يوقع اتفاقيات تفاهم مع «برنامج الأمم المتحدة»

في إطار احتفالية ديوان المحاسبة بمرور سبعين عامًا على تأسيسه، شهدت مراسم الاحتفال توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). تم توقيع الاتفاقيات ضمن فقرات البرنامج الرسمي للاحتفالية، حيث تهدف إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة في تحسين أساليب وأدوات الرقابة وتعزيز قدراته المؤسسية.

وتسعى هذه الاتفاقيات إلى تطوير منظومات الاتصال والتواصل في ديوان المحاسبة ودعم التحول الرقمي، إلى جانب بناء القدرات البشرية للمؤسسة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

كما تركز على التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية بما يساعد في تحسين عمل ديوان المحاسبة والارتقاء بمؤشرات الشفافية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه ديوان المحاسبة نحو الانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز فعاليته كمؤسسة وطنية رقابية تعمل على حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.