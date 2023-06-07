ديوان المحاسبة يُتابع إجراءات الإفراجات المالية

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، الثلاثاء، بوزير المالية خالد المبروك، بحضور الإدارات المختصة بالديوان والوزارة.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة المالية في طرابلس، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الإفراجات المالية للمرتبات المتأخرة والتسويات المحاسبية، والحساب الختامي للدولة، ومتابعة الاتفاقيات والقروض الخارجية.

وبحث الاجتماع ملاحظات الديوان حول نتائج متابعة تنفيذ الإنفاق العام لسنة 2022م والنصف الأول للعام 2023م، والوقوف على أداء الإدارات المختلفة بوزارة المالية.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى رئيس الديوان رفقة وزير المالية زيارة لإدارة الميزانية للوقوف على آليات إعداد المرتبات وإصدار الإفراجات اللازمة للمرتبات المتأخر.

وأثنى رئيس الديوان على أداء الوزارة في هذا الجانب، مؤكدا حرصه على متابعة ملف الإفراجات باعتبارها استحقاقا واجب السداد لشريحة ليست بسيطة من موظفي القطاع العام، مشددا على ضرورة الإسراع في عمليات الإصدار بما لا يؤثر في جودة المراجعة وفتح المجال أمام القطاعات المختلفة للتداول السريع للبيانات والمستندات.

وفي جانب آخر من الاجتماع تم مناقشة ملف العطاء العام للأدوية مخصصات والعلاج بالداخل والخارج وتحسين الخدمات العلاجية، إلى جانب ملف القضايا وذلك في إطار ضمان توفر المخصصات اللازمة لتغطيتها وإحالتها إلى الجهات المعنية بتنفيذها.