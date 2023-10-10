ديوان المحاسبة يُتابع إجراءات الحد من تهريب الوقود

تابع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، خلال اجتماع بمقر الديوان في طرابلس، مع رئيس شركة البريقة ومدير إدارة التزويدات بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة المعلومات، الإجراءات المتخذة من قبل شركة البريقة للحد من ظاهرة تهريب الوقود.

وأفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأن الاجتماع تضمن عرضا لمشروع منظومة إلكترونية تُعنى بالتتبع والتحكم والمراقبة في عملية بيع الوقود وتوزيعه على المحطات، بما يضمن وصوله للمستفيدين بشكل مباشر.

ويهدف مشروع المنظومة إلى مراقبة فعالة على المحروقات، تُحقق القضاء على التهريب والمحافظة على ثروات البلاد، وتوفير الوقود في المناطق النائية، وضبط المهربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتحمّل كل الجهات المعنية مسؤولياتهم.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة تنفيذ مشروع المنظومة الرقابية على توزيع الوقود بأقصى سرعة ممكنة، للحد من مخاطر استنزاف موارد الدولة نتيجة استمرار التهريب، مؤكدا أن الموضوع محل متابعة من قبل الديوان وأن التأخر في تنفيذه لا يعفي من المسؤولية، حسب قوله.