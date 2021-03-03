ديوان المحاسبة يُتابع إجراءات توريد لقاح كورونا واستخدامه

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس،مع رؤساء اللجان المكلفة بمجابهة جائحة كورونا الفنية والاستشارية.

وتناول الاجتماع الآلية التي ستتبع في توريد اللقاح الخاص بكورونا واستخدامه، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح ودقيق بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى مناقشة المخصصات التي اعتمدت بقرار المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2021م للغرض ذاته، والتنسيق مع وزارة المالية بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرار وتسييل المخصص للحساب الخاص بالجائحة.

وشدّد رئيس الديوان خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرارات المشار إليها، مؤكدا وجوب أن يتحمل الجميع المسؤولية، ومحذرا من عواقب وخيمة على صحة وحياة المواطنين ستترتب على التأخر في توريد اللقاح، مشيدا في الوقت نفسه بعمل كافة اللجان المختصة في مجابهة انتشار الجائحة في ظل هذه الظروف.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على فتح المجال أمام لجنة المشتريات الخاصة بالجائحة، للتعاقد مع الشركات المصنعة والمعتمدة من قِبل منظمة الصحة العالمية، أو تلك التي تعتمدها اللجنة الفنية المختصة بناء على معايير واضحة وشفافة، أهمها استخدام اللقاح لدى دول ذات نظام صحي موثوق، وفقا لما جاء في قرار المجلس الرئاسي رقم 166 لسنة 2021م وتعديلاته.

وأقيم أمس الاثنين، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، مراسم الإعلان عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقدم بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز، الرابط وبعض المعلومات العامة والهامة على أهمية التسجيل والالتزام بالمعلومات الموجودة بالرابط الإلكتروني.

كما تقدم النجار بالشكر للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا على المجهودات المبدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وللتسجيل في المنظومة عبر الرابط التالي: التسجيل – COVID19VAC (eservices.ly)