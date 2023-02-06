ديوان المحاسبة يُتابع تنفيذ مشروعات التنمية

عقد مساء الأحد اجتماع بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الديوان خالد شكشك، ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي،

وخُصِص الاجتماع لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، والعمل على انطلاق المشروعات الإستراتيجية وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان تنفيذها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروع إنشاء (500) مدرسة جديدة لأهميته خلال العام الحالي، واعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة وفق خطة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها.

كما تم متابعة تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين طرابلس وبنغازي، وإنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة العام 2023.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة إجراءات العطاء العام بعد استكمال موافقات الديوان على 70٪؜ من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع، ليكون منهجية التوريد خلال العام الجاري ومنع التعاقدات المباشرة بوزارة الصحة والإمداد الطبي.

هذا وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات المتخذة من قِبل الأجهزة التنفيذية والوزارات.