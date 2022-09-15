ديوان المحاسبة يُتابع تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة

عُقِد مساء الأربعاء بقر ديوان المحاسبة في طرابلس، اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومديري القطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب والقطاع الخدمي عبد الباسط جبوع.

وخُصص هذا الاجتماع لمتابعة مشروعات الطريق الدائري الثالث، وطريق إجدابيا ـ جالو وطريق أوباري ـ غات والتي تعتبر من المشاريع المهمة المتعاقد عليها مع مجموعة شركات (أوراسكوم – حسن علام – الرواد) المصرية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وناقش الاجتماع تقرير وزيري الإسكان والمواصلات بشأن العوائق التي تحول دون البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع والخطوات اللازم اتباعها للشروع في العمل، وجرى الاتفاق على معالجتها وضرورة البدء في التنفيذ لأهميتها الحيوية.

كما بحث الاجتماع ملف المشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الخدمي من أهمها الكهرباء والمواصلات، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة للقطاع الصحي ومعالجة ملف الديون المستحقة على الدولة لدى المستشفيات بالخارج وتنظيم ملف العلاج بالخارج.