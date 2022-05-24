ديوان المحاسبة يُتابع مشاريع شركة الكهرباء

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وعدد من مديري الإدارات الفنية المختصة بالديوان.

وتناول اللقاء ثلاثة محاور أساسية، حيث تناول المحور الأول مناقشة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بعدد من المشروعات التابعة للشركة العامة للكهرباء، وتم التأكيد على أهمية معالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بما يكفل تقدم المسار وإتمام الإجراءات التعاقدية.

وتم التطرق في المحور الثاني إلى أهمية تفعيل مشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية طرابلس وضرورة معالجة الملاحظات الواردة من الديوان بالخصوص.

أما المحور الثالث من اللقاء فقد تم فيه التركيز على متابعة الإنفاق الحكومي، وتفعيل كافة الإجراءات الضامنة لتفعيل الإفصاح والشفافية لكل ما يتعلق بمصروفات الحكومة ومختلف أوجه إنفاقها.