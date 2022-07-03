ديوان المحاسبة يُتابع ملف العلاج بالخارج

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، بالمدراء العامون لكل من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية -المركز الوطني للقلب تاجوراء – مستشفى العيون، بالإضافة إلى رئيس قسم العلاج الإشعاعي بمركز طرابلس الطبي بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وأفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي استمرارا لمتابعة الملف الصحي وما يتعلق به من إجراءات العلاج بالخارج.

وتمحور اللقاء حول مناقشة واستعراض ملاحظات الديوان بالخصوص وسبل تطوير وضبط إجراءات العلاج بالخارج وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

وخلُص اللقاء إلى الاتفاق والتأكيد على الالتزام بوضع ضوابط لإصدار رسائل العلاج بالخارج، والحد من الإسهال المفرط في هذه المراسلات، مما يؤثر على جودة الخدمة ويحول دون الاستفادة المثلى منها، وإعداد قائمة نمطية تتضمن الشروط والمعايير للحالات ‏التي تتطلب العلاج في الخارج، والاعتماد على الإيفاد وفقا للمنظومة الإلكترونية ومن خلال المراكز المتخصصة وذات العلاقة، وهي ذاتها من تتولى متابعة الحالة ومواكبتها.

كما خلُص اللقاء إلى الاتفاق على متابعة الحالات الموفدة إلى الساحة المصرية تأسيسا على الاتفاقيات الموقعة وتلك التي سيتم توقيعها في المستقبل القريب، وعلى أن تتولى المراكز المتخصصة إبرام وتوقيع العقود التنفيذية بما يضمن الاستفادة من برامج التدريب والتطوير المتضمنة لهذه العقود.

وشدّد رئيس ديوان المحاسبة خلال اللقاء، على أهمية تحمل المسؤولية من قِبل الجميع لضمان العدالة في ايفاد الحالات المستحقة دون وساطة او محسوبية، مؤكدا على أن الايفاد للعلاج بالخارج يجب أن لا يكون هدفا في حد ذاته ولأجل غير محدود، وهو ما يتطلب الالتزام بخطة استراتيجية واضحة ومحددة تفضي إلى نقل المعرفة من حيث الإدارة الصحية أو تقديم العلاج ذاته، وصولا إلى توطين العلاج بالداخل، وهو الهدف الذي يجب أن تتظافر فيه كل الجهود من جل تحقيقه في أقرب فرصة.