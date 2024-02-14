ديوان المحاسبة يُتابع نتائج أزمة المياه الجوفية في زليتن

تابع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، الثلاثاء، مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، نتائج ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن مع الجهات المعنية، بحضور مدير جهاز تنفيذ مشروع الإسكان والمرافق، ومدير مصرف الادخار، والإدارات المختصة بالديوان.

ويأتي الاجتماع الذي عقد في مقر الديوان ضمن متابعة الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة وتظافرها، لتذليل الصعوبات أمام تنفيذ الأعمال بالبلدية بالشكل المطلوب، للتخفيف من معاناة المواطنين، والحد من تبعات هذه الظاهرة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك.

وتناول الاجتماع برنامج الإسكان العام، والمشروعات المتوقفة بالبلديات، حيث تم استعراض رؤية وزارة الإسكان والأجهزة المعنية والخطوات المتخذة لاستكمال هذه المشروعات والاستفادة منها لصالح المواطنين.