ديوان المحاسبة يُحذّر من تفاقم أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة

حذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، من تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة.

وحث شكشك الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي والمصرف المركزي على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة وتتجنب تحميل المواطن مزيداً من العناء.

وأوصى رئيس الديوان خلال اجتماع مع الشركة العامة للكهرباء أمس الأحد، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، بضرورة اتخاذ خطوات سريعة حيال الإجراءات التالية:

صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية و الوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الزاوية، وذلك من شأنه إضافة 700 ميجا وات إلى الشبكة العامة للكهرباء

إجراءات التعاقد والتوريد لبعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميجا وات في مدينة طرابلس و160 ميجا وات في مدينة زليتن

إتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ لمحطة جنوب طرابلس بقدرة 1300 ميجا وات

إتمام إجراءات فتح اعتماد لشركة الاتحاد العربي لإنشاء محطة بقدرة 160 ميجا وات

إجراء الصيانات والعمرات لعدد 13 وحدة غازية بمختلف المحطات في البلاد

كما تناول الاجتماع مراجعة ومتابعة أعمال الشركة العامة للكهرباء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث أكدت الشركة إنجاز عدد من المشروعات وفقا للخطة الموضوعة منها إدخال محطة الخمس بقدرة 526 ميجا وات وإجراء بعض الصيانات والعمرات إلى جانب إتمام ربط خط الغاز لتغذية محطة السرير، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمعالجة العجز في الطاقة.