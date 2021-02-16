ديوان المحاسبة يُخضع الحسابات المصرفية لمؤسسة الإعلام للرقابة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 131 لسنة 2021م القاضي بإيقاف محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، احتياطيا عن العمل.

وأرجع القرار السبب إلى عرقلته عمل اللجنة المُكلفة من قِبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة، وعدم تمكينها من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات، خصوصا أنه لم يتم إفادة الديوان بقفلها في نهاية السنة.

كما أصدر رئيس الديوان القرار رقم 132 لسنة 2021م القاضي بإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قِبل الديوان.

وتم تكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 581 لسنة 2020م بأعمال الفحص والرقابة المصاحبة على حسابات المؤسسة، واستلام المعاملات منها، وتخويلها بمنح الإفراج عن المعاملات المالية.