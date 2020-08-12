ديوان المحاسبة يُشدّد على ضرورة حل أزمة الكهرباء

عُقِد اليوم الأربعاء، اجتماع ترأسه رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، بحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي، مع أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وأفاد المكتب الإعلامي بالديوان، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، استعرض برنامج مجلس الإدارة حول معالجة أزمة الكهرباء، والخطة المتبعة في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وشدّد رئيس الديوان خلال الاجتماع على أهمية عامل الزمن في الإنجاز، وضرورة الإسراع في وضع خطة قصيرة الأجل، لمعالجة الوضع القائم، إلى جانب دراسة المشاكل السابقة وتشخيصها ووضع الحلول اللازمة لها.

من ناحية أخرى فقد دعا رئيس الديوان مجلس الإدارة إلى ضرورة التزام مجلس الإدارة بمعايير الحوكمة الرشيدة، وفصل الاختصاصات، وتعيين مدير عام وفقا للمعايير المهنية.