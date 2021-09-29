ديوان المحاسبة يُشرف على تسوية استئناف مشروعات جامعة طرابلس

أشرف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على توقيع محاضر التسوية لاستئناف مشروعات جامعة طرابلس.

ويأتي ذلك تنفيذا لاختصاصات ديوان المحاسبة في المصادقة على العقود ومتابعة الدفعات، واستشعارًا بأهمية عودة عجلة البناء والتنمية، واستكمالًا لمتابعة رئيس الديوان للمشروعات المتوقفة بجامعة طرابلس والتي قام بها في 30 أغسطس الماضي، حيث تم الوقوف على أسباب تعثر المشروعات بالجامعة والتي من بينها رفض الشركات الأجنبية العودة لاستكمال أعمالها بسبب وجود إشكاليات مالية وفنية ناتجة عن الفترة المتعلقة بتوقف الأعمال.

وعُقِد بمقر القنصلية الليبية في إسطنبول التركية، اجتماعات تقابلية مع الشركات المُكلفة بمشروعات الجامعة، بحضور خالد شكشك رئيس الديوان، بالإضافة إلى اللجنة المُكلفة للتفاوض ورؤساء الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة.

ووفقاً للصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، فقد تناولت الاجتماعات سُبل عودة الشركات لنشاطها، حيث شدّد رئيس الديوان على ضرورة تحمل أطراف التعاقد المسؤوليات المناطة بهم، ومراعاة أن أسباب التعثر كانت خارج إرادة الجميع، والأمر يتطلب التعامل بصورة واقعية لضمان إنجاز الأعمال المتبقية في وقت قياسي وتجنيب أعباء التكلفة البديلة على الطرفين.

وتوجت تلك الاجتماعات بالاتفاق مع إحدى الشركات المتعاقدة على العودة واستئناف العمل بشكل مباشر.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الديوان على ضرورة أن تخطو بقية الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة مع الدولة الليبية خُطى هذه الشركات لتكوين شراكة حقيقية مع الحكومة التي ضمنت جزءًا كبيرًا من الميزانية لتمويل مشروعات جامعة طرابلس على وجه التحديد، وهي فرصة حقيقية لتحقيق تنمية فعالة تخدم المجتمع وتصب في مصلحة الجميع، وفق قوله.