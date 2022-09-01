ديوان المحاسبة يُطالب بالحد من إصدار قرارات الإيفاد الدبلوماسي

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بمقر الديوان في طرابلس، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، لاستعراض ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة فيما يتعلق بظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

ودعا شكشك إلى منح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بوزارة الخارجية دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة.

وتطرّق اللقاء إلى بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج ودور الوزارة مستقبلاً في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية.

كما تناول اللقاء المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالوزارة وبحث السبل الكفيلة لتذليلها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.