ديوان المحاسبة يُناقش إجراءات استئناف عدد من المشاريع المتوقفة

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعا بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، ناقش فيه مع رؤساء الأجهزة التنفيذية للمشروعات ومدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالديوان، الإجراءات التي انتهت إليها اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن التفاوض مع الشركات الأجنبية المكلفة لضمان العودة واستئناف العمل على المشروعات المتوقفة المستهدفة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

وتطرق الاجتماع إلى آليات استئناف المشروعات التنموية المتعثرة، وإيجاد الحلول للصعوبات وتسوية الالتزامات المالية بما يضمن حقوق ومصالح الأجهزة التنفيذية والشركات المتعاقد معها على حدٍ سواء من خلال التفاوض المباشر بينهما.

وتم في نهاية الاجتماع التأكيد على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية النفقات لاستئناف هذه المشروعات.