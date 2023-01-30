ديوان المحاسبة يُناقش الإنفاق التنموي لقطاع النفط

عُقِد اليوم الاثنين، بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، لقاء جمع رئيس الديوان خالد شكشك، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وأفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج، بإلإضافة إلى ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات.

وأكد رئيس الديوان أن قطاع النفط محل اهتمام ومتابعة من قبل ديوان المحاسبة، باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيّما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار، مشدداً على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بملف المحروقات، أكد شكشك على ضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة التزام المؤسسة بملاحظات وتوصيات الديوان، وحرصه الدؤوب على التعاون، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح.

كما اتفق الجانبان على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها.