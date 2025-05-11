ديوان المحاسبة يُناقش التحديات التي تواجه قطاع النفط

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعا بمقر الديوان في طرابلس، مع وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق.

ويأتي الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، لا سيما فيما يتعلق بتطوير وتعزيز فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.

وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تعرقل تطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء وحسن استثمار الموارد.