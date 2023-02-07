ديوان المحاسبة يُناقش المشاريع السكنية المتوقفة

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان في طرابلس، وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، بحضور رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، وبعض الإدارات المتخصصة بالديوان.

وأفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأن اللقاء خُصِص لمناقشة عدة ملفات أبرزها مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة وطرق حلحلة المشاكل التي تواجه استكمالها.

كما تم التطرق إلى ملف الإقراض الشبابي وآليات تفعيله والمعايير اللازمة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المخططات الجديدة والعراقيل التي تواجهها.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الديوان على أهمية معالجة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الإسكان لما له من أهمية ودور في التنمية وتوفير الاستقرار المجتمعي وحل مشاكل السكن خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات والبناء.