ديوان المحاسبة يُناقش تنفيذ مشروع الحد من تهريب الوقود

عُقِد اليوم الأحد، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، اجتماع موسع ضم رئيس الديوان خالد شكشك، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط.

وأفاد الديوان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة تنفيذ برنامج متكامل للحد من ظاهرة تهريب الوقود.

وأكد شكشك خلال الاجتماع، حرص الديوان على مكافحة هذه الظاهرة التي أرهقت الاقتصاد الوطني، فيما قُدِمَ عرض من قِبل الشركة المصممة والمنفذة لمنظومة تتبُّعٍ خاصة لتوزيع الوقود عن طريق اﻷقمار الاصطناعية.

وأثنى رئيس الديوان على أهمية هذه المنظومة، مؤكدا أن دورها فعال في الحد من تهريب الوقود، وأوصى بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنظومة على المواطنين بحيث لا تحدث ربكة، من أجل نجاح هذا المشروع.