ديوان المحاسبة يُناقش خطة شركة الكهرباء في تطوير الشبكة

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الديوان علاء المسلاتي، والإدارات المختصة بالديوان، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الديوان في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، ومدراء الإدارات الفنية بالشركة.

وأفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة حيال العقود التي تمت الموافقة عليها في السابق وأثرها على تحسين الشبكة بالإضافة إلى المشروعات محل الدراسة لدى الشركة من بينها مشروع إنشاء محطة درنة واستكمال المحطات الأخرى طور الإنجاز.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء حرصه على تنفيذ توصيات الديوان وتجاوز كافة العوائق والعراقيل التي تواجه الشبكة في سبيل تنفيذ العقود التي تمت الموافقة عليها و محاولة تجاوز أوقات الذروة بدون أحمال.

من جانبه أكد رئيس الديوان على ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بمحطة درنة والتركيز على جانب الاستهلاك لتخفيف العبأ على الشبكة من خلال الإسراع في تفعيل عقد العدّادات الإلكترونية الذكية التي سبق للديوان أن صادق على العقود المتعلقة بتوريد عدد 500 ألف عداد كمرحلة أولى والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الشبكة.