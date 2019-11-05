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ديوان المحاسبة يُناقش مع وزارة المالية آليات إصدار الميزانية العامة لعام 2020

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 نوفمبر 2019 - 22:47
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تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالوزارة. [ديوان المحاسبة]
عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعًا الثلاثاء، مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، وعدد من المسؤولين بالوزارة والديوان.

ويأتي الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي بالديوان، في إطار الاختصاصات المُسندة لديوان المحاسبة بمتابعة مدى قيام الجهات الخاضعة لرقابته بالمهام المُسندة إليها والوقوف على الصعوبات التي تعيق سير العمل بها لمحاولة حلحلتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في تفعيل وتحسين أدائها.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالوزارة، ومناقشة آليات إصدار الميزانية العامة للعام 2020م، والوقوف على الإجراءات المُتخذة من الوزارة حيال ملاحظات الديوان حول إقفال الحساب الختامي للدولة.

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