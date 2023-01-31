ديوان المحاسبة يُناقش ملاحظات وزارة النفط على الاتفاقيات النفطية

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون.

وتم خلال اللقاء مناقشة وجهة نظر الوزارة حول الاتفاقيات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج، وملاحظات الديوان حول أداء الوزارة وبعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.

كما تناول اللقاء آلية اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة وفق ما نصت عليه القوانين المنظمة لقطاع النفط.

هذا واتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واللجان الفنية المختصة؛ لمناقشة الآليات الممكنة لتطوير القطاع ومراجعة الاتفاقيات بما يضمن أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية.