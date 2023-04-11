ديوان المحاسبة يُناقش وضع المصرف الليبي الخارجي

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووكيل الديوان علاء المسلاتي، مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والمصرف الخارجي.

وتناول اللقاء وضع المصرف الخارجي والأولويات الاستراتيجية الموضوعة من قبله للمرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة المشاكل القائمة التي تواجه المصرف الخارجي في إدارة بعض المساهمات والسندات الخاصة به، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.

كما بحث اللقاء الملاحظات التي انتهت إليها تقارير مراجعة حسابات المصرف، وتقييم أداءه من قبل لجان الديوان.

وأكد رئيس الديوان على ضرورة الالتزام بملاحظات الديوان وتعزيز أُطر الحوكمة والإجراءات الداخلية للمصرف.

من جانبه أكد وكيل الديوان على ضرورة تحديد الأهداف بدقة وآلية تحقيقها ضمن خطة المصرف، مشيرا إلى استعداد الديوان لوضع خطة مقابلة لها للرقابة وتقييم الأداء.

بدوره أكد المدير العام للمصرف الخارجي التزام المصرف بملاحظات وتوصيات الديوان، مبينا أن المصرف في صدد الانتهاء من دراسة العديد من المشاكل والعوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها بمشاركة الديوان، مؤكدا على دوره الفعال بالنهوض بعمل المصرف.

هذا وتم الاتفاق في ختام اللقاء، على عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الملفات المختلفة بشكل مستمر.

يُشار إلى أن المصرف الليبي الخارجي (LFB) تأسس في عام 1972 كشركة مساهمة ليبية برأس مال 10 مليون دينار، وتم تغيير اسمه إلى المصرف الليبي الخارجي عام 2005. وكان أول مؤسسة مصرفية خارجية في ليبيا مرخصة للعمل على المستوى الدولي.