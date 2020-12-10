ديوان المحاسبة يُوقع اتفاقية تفاهم مع محكمة الحسابات التركية

قام رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اليوم الخميس، بزيارة لمحكمة الحسابات التركية.

وفي مستهل اللقاء،رحب رئيس محكمة الحسابات التركية برئيس الديوان والوفد المرافق له.

وأبدى رئيس محكمة الحسابات استعداده لتقديم الدعم في مجالات متعددة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالديوان.

كما تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب.

وجرى خلال اللقاء تقديم عدد من الفعاليات من الجانب التركي تمثلت في:

استعراض منظومة المراجعة بتكنولوجيا المعلومات say cap

منظومة تحليل البيانات vera

إستراتيجية التواصل

هذا وقد حضر من الجانب التركي بجانب رئيس محكمة الحسابات نائب رئيس المحكمة، ومدير العلاقات الدولية، ورئيس قسم التدريب وعدد من المختصين في تقنية المعلومات والتخطيط.