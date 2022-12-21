توقيع مذكرة تفاهم مع محكمة المحاسبات التونسية

وقع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الأربعاء، مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية نجيب القطاري، مذكرة تفاهم بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة، وقنصل ليبيا في تونس.

وتضمنت الاتفاقية إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين، وتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل الاتفاقية تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، حول الموضوعات المهنية المعاصرة في الرقابة المالية ورقابة الالتزان ورقابة الأداء.

وتحوي الاتفاقية توظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات، وإعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

وثَمّن رئيس الديوان دور محكمة المحاسبات التونسية، ومساهمتها في العديد من المجالات ذات العلاقة بالعمل الرقابي، من خلال عضويتها بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.