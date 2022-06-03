ديوان المحاسبة يُوقع مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات الهولندية

اُختُتِمت اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الفني الذي جمع ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية، بمدينة لاهاي الهولندية، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الديوان.

وأفاد ديوان المحاسبة الليبي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بأن اختتام فعاليات الملتقى توجت بتوقيع رئيس الديوان ونائب رئيس محكمة الحسابات الهولندية على مذكرة التفاهم لبرنامج (شراكة) والذي يتضمن في مرحلته الأولى ثلاثة ملفات أساسية يتعلق الأول بتطبيق أداة تقييم النزاهة الداخلية والمعروفة باسم (انتوسنت)، أما الملف الثاني فقد خصص لرقابة الأداء، وارتبط الملف الثالث بتعزيز الاتصال والتواصل مع أصحاب المصلحة.

وتواصلت أعمال الملتقى لمدة ثلاثة أيام متتالية تم خلالها تبادل العروض والمناقشات الفنية، ولقاء مع بعض أعضاء البرلمان الهولندي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية لوزارة المالية وأكاديمية الدارسات المالية.