ديوان المحاسبة يُوقف مدير عام مصرف الصحارى عن العمل

أصدر ديوان المحاسبة الليبي، قراراً بإيقاف مدير عام مصرف الصحارى “أبو بكر محمد الودان”، ومدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف “مسعود الصيد البوزيدي”.

وأوضح رئيس الديوان خالد شكشك”، في خطاب وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الصحارى، أنه تبين من خلال البحث والاستدلال إساءة كل من “الودان” و”البوزيدي” لاستعمال السلطات الوظيفية المخولة لهم بحكم القانون، وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترقى إلى جرائم جنائية ألحقت أضرار جسيمة بالمال العام، بحسب شكشك.

هذا وأصدر ديوان المحاسبة الليبي، في فبراير الماضي، قراراً بإيقاف مدير عام مصرف الصحاري أبوبكر الوداني عن العمل للتحقيق معه بتهمة اختلاس ما يُقارب 100 مليون دينار.

كما أوقف أيضاً مساعد مدير إدارة الفروع حسين العجمي وعدد من الموظفين في المصرف بسبب إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية والقيام بتصرفات ألحقت الضرر بالمال العام.

كما أصدر ديوان المحاسبة في وقت سابق، القرار رقم 62 للعام 2019 والذي يقضي بإيقاف 6 موظفين من مصرف الصحاري بتهمة تقصيرهم في أداء واجباتهم وإساءة استخدام سلطاتهم الوظيفية وإهدار المال العام.

وجاء قرار ديوان المحاسبة على خلفية ما وصفه بالسرقة الكبيرة والتزوير بالمصرف في فرعه بمنطقة الماية والتي تجاوزت 100 مليون دينار ليبي عن طريق عمليات المُقاصة.

يُذكر أن الوداني كان قد خضع للتحقيق إلى أنه أوقف عن مزاولة عمله في حين لم يمتثل مدير إدارة الفروع محمد عريبي المطلوب في نفس القضية للتحقيق بسبب سفره خارج البلاد بعد أن تم التحقيق مع مساعده حسين العجمي وموظفين بالإدارة.

في سياق متصل ذكر نص القرار الصادر عن ديوان المحاسبة أسماء الموظفين التابعين لمصرف الصحاري والذين صدر أمر الإيقاف بحقهم وهم:

رئيس مجلس الأدارة محمد أبوخضير

المدير العام أبوبكر الوداني

مدير إدارة شبكة الفروع محمد عبدالباري عريبي

مساعد مدير إدارة شبكة الفروع حسين أحمد العجمي

مدير فرع الماية لمصرف الصحاري سابقاً المختار سعد

موظف بمصرف الصحارى فرع الماية أيمن مصطفى صوان

ويعتبر مصرف الصحاري في مصاف أكبر البنوك في ليبيا، حيث أسس سنة 1964 بشبكة فروع تفوق الخمسون فرعاً تُغطي مساحة جغرافية كبيرة تتضمن أغلب المدن الليبية وبقوة بشرية تفوق الـ1700 موظف.