ديوان وزارة الإسكان يتابع تنفيذ خطة العمل لعام 2024

عقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثاني لديوان وزارة الإسكان والتعمير في المنطقة الجنوبية، بمنطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس.

جاء الاجتماع بتوجيهات ومتابعة وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، وبحضور المهندس سليمان سالم غيث، رئيس مكتب الديوان، ورؤساء الإدارات والمكاتب والأقسام والموظفين التابعين للديوان.

افتتح الاجتماع رئيس الديوان ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، حيث استعرضا سير العمل في الديوان خلال فترة زمنية قصيرة من تكليفهم بهذه المهمة بموجب قرار معالي الوزير رقم (123) لسنة 2024.

تناول الاجتماع إنجازات الفترة الماضية وفقًا لمحضر الاجتماع الدوري الأول، ثم بدأ الحضور بمناقشة جدول الأعمال المقترح، الذي شمل مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بسير العمل اليومي.كما تم تناول ما يستجد من أعمال، بهدف تسهيل العمل أمام موظفي الديوان.