ديون الدول النامية تتخطى 741 مليار دولار.. البنك الدولي يحذّر!

بلغت الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد أعلى مستوى لها منذ أكثر من 50 عاما عند 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، بحسب تقرير للبنك الدولي صدر الأربعاء، داعيًا إلى اعتماد شروط التمويل العالمية الأكثر مرونة لترتيب أوضاع هذه الدول المالية.

وسجلت مدفوعات الفائدة الإجمالية رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 415.4 مليار دولار في 2024، على الرغم من بعض الانخفاض في أسعار الفائدة العالمية، وفق التقرير السنوي للديون الدولية للبنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل إن الظروف المالية العالمية ربما تتحسن، ولفت إلى أن الدول النامية ليست خارج دائرة الخطر، مؤكدًا أن تراكم الديون مستمر أحيانًا بطرق جديدة وخبيثة.

وعاد معظم البلدان إلى أسواق السندات مع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية الطويلة، ما مهد الطريق لإصدارات جديدة بمليارات الدولارات، إلا أن أسعار الفائدة على هذه الديون اقتربت من 10 بالمئة، أي ما يقرب من ضعف مستويات ما قبل 2020، ما قلص خيارات التمويل منخفض التكلفة.

وتتجه الدول الناشئة بشكل متزايد إلى أسواق الدين المحلية للحصول على التمويل، حيث نما الدين المحلي بوتيرة أسرع من الدين الخارجي في 50 دولة خلال العام الماضي. واعتبر البنك أن هذا يعكس تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه حذر من أن ذلك قد يضغط على الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ويزيد تكلفة إعادة التمويل بسبب قصر آجال الاستحقاق.

وأعادت الأسواق الناشئة هيكلة ما يقرب من 90 مليار دولار من الديون الخارجية في 2024، وهو أعلى مستوى منذ 14 عامًا، شملت عمليات في غانا وزامبيا وسريلانكا وأوكرانيا وإثيوبيا، إضافة إلى إلغاء الديون في هايتي والصومال.

في الوقت نفسه، انهار صافي تدفقات الإقراض الثنائي بنسبة 76 بالمئة إلى 4.5 مليار دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية لعام 2008، ما دفع البلدان إلى البحث عن تمويل خاص أكثر تكلفة.

ورغم ارتفاع الإقراض متعدد الأطراف، تواجه 54 بالمئة من الدول منخفضة الدخل ضائقة ديون أو مخاطر ديون عالية، ما يزيد الضغوط على اقتصاداتها ويجعل التعافي المالي أكثر صعوبة.