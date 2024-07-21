«دي بروين» يوافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى «الاتحاد السعودي»

أفادت تقارير صحفية أن البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب خط الوسط البلجيكي مع مانشستر سيتي في نهاية موسم 2024-25.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الاتحاد وافق على الشروط مع دي بروين بشأن انتقاله للدوري السعودي، وأن المفاوضات مستمرة بين الاتحاد وسيتي فيما يتعلق برسوم انتقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي وصل إلى مانشستر قادماً من فولفسبورغ مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في عام 2015.

وقام الاتحاد السعودي مؤخراً بتعيين مدافع منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد السابق لوران بلان مدرباً جديداً للفريق، الذي يضم في صفوفه العديد من الأسماء البارزة، بما في ذلك نغولو كانتي وكريم بنزيما وفابينيو.