«دي مايو»: الوضع في ليبيا يمثل قلق مشترك لإيطاليا وألمانيا

قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إنّ ليبيا لا تزال تمثل مصدر قلق مشترك لإيطاليا وألمانيا بسبب الأنباء الواردة من هناك، وفق ما نقلته وكالة نوفا.

وذكر دي مايو في لقاء بالصحافة الإيطالية في سفارة بلاده في برلين «نحن لا نخفض انتباهنا على الإطلاق بالجناح الجنوبي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث قد يكون عدم الاستقرار مدعاة للقلق خلال الأشهر القليلة المقبل».

وكان دي مايو صرّح في الفترة الماضية، أنّ التحدّي الأكثر إلحاحا بالنسبة لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو تحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا على أولوية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وشدّد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على ملكية الليبيين لمبادراتهم الوطنية وانّ الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا يأتي في إطار عملية برلين والأمم المتحدة.