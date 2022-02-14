«دي مايو»: روما والدوحة تواصلان مراقبة الوضع السياسي الليبي الداخلي

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنّ روما والدوحة تواصلان مراقبة الوضع السياسي الليبي الداخلي عن كثب في ضوء التطورات في الأيام الأخيرة.

ودعا دي مايو في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جميع الفاعلين الليبيين إلى التعامل بأقصى قدر من الشفافية والنزاهة والشمولية من أجل مصلحة الوطن ووحدته واستقراره.

وأضاف دي مايو أنّه خلال جلسة الحوار الاستراتيجي في روما، سنحت الفرصة لمناقشة الوضع في ليبيا، مشيرا إلى وجود اتفاق على أهمية الحفاظ على وحدة نوايا الدول الأكثر التزامًا بتحقيق الاستقرار في ليبيا لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة والتي تسمح بتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي بإجراء الانتخابات.