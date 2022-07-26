«دي مايو»: ضرورة إيطاليا في تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا قادر على التوسط بين الأطراف

قال وزير الخارجية الإيطالي، “لويجي دي مايو” أنه ينبغي التركيز في الأشهر المقبلة على مسألة تعيين المبعوث الأممي الخاص الجديد لليبيا يكون على دراية تامة بالوضع في ليبيا وقادر على التوسط بين الأطراف، واصفا إياها بالخطوة الحاسمة

وأوضح “دي مايو” خلال إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين بمجلسي النواب والشيوخ، أن تعيين مبعوث قوي للأمم المتحدة يسمح بوساطة حازمة وفعالة بين الأطراف، وأنه من المهم للغاية إدارة الفترة الانتقالية إلى التعيين الجديد

وأشار دي مايو إلى أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم من بين الأسماء المقترحة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلا “سنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية”

المصدر: وكالة آكي الإيطالية